¿Macaulay Culkin estará en el reboot de Mi Pobre Angelito?

Home Sweet Home Alone, el reboot de Mi Pobre Angelito, llegará a Disney el próximo mes. De esta forma, hace un par de días se estrenó el tráiler de esta cinta, en donde podemos ver la sorpresiva aparición de Devin Ratray, actor que trabajó en la cinta original. Esto ocasionó una serie de rumores sobre la posible aparición de Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister en las primeras dos películas. Sin embargo, parece que este no será el caso.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Culkin ha confirmado que no está involucrado en este reboot, lo cual es una decepción para los fans de las cintas originales. Esto fue lo que comentó:

Hey y'all. Just a heads up since I've been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.

I wish all involved the best of luck though.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 13, 2021