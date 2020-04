Los siguientes juegos de Activision no sufrirán retrasos, afirma la compañía

Debido a la situación actual, la gran mayoría de las personas son obligadas a quedarse en casa, y esto está afectando severamente a muchos negocios, y entre ellos se encuentran los videojuegos. The Last of Us: Part II es uno de los juegos más notorios en ser retrasado debido a la pandemia, y se anticipa que muchos otros vayan a sufrir el mismo destino. Sin embargo, Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, está muy seguro de que la compañía logrará sacar adelante todos sus proyectos en tiempo y forma.

En una entrevista reciente con CNBC, Kotick fue cuestionado sobre cómo se vio afectada la producción al trabajar desde casa y esto fue lo que dijo al respecto:

“La mayoría de los proyectos que tenemos en producción y desarrollo van bien por ahora. Creo que deberemos revalorar esto en un mes y luego en tres meses.”

El publisher se ha estado esforzando en apoyar a sus equipos tanto como puedan, pagando por un Internet mucho mejor y asegurando que todo su personal tenga acceso al equipo adecuado.

Los retrasos de videojuegos durante esta época son inevitables, pero parece que Activision está haciendo lo mejor que pueden para asegurarse de que sus empleados tengan las mejores condiciones de trabajo desde la comodidad de su hogar.

Fuente: CNBC