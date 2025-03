Los sets de LEGO de Bluey son revelados finalmente

Hemos llegado a un punto en el cual el coleccionismo de juguetes es más grande que nunca, sobre todo si se habla de los transformables de LEGO, el cual ha adoptado con franquicias como Super Mario, One Piece, The Legend of Zelda y muchas más que se llevan el aplauso del público. Y ahora, la empresa de juguetes armables anunció una nueva mancuerna, esta vez con cierta serie de televisión infantil de gran popularidad.

Los fanáticos de Bluey tienen un motivo para celebrar, ya que Grupo LEGO y BBC Studios han revelado una nueva colección de sets inspirados en la popular serie animada. A partir del 1 de junio de 2025, los niños de entre 2 y 5 años podrán disfrutar de seis sets diseñados para estimular la imaginación y la creatividad. Esta colaboración introduce a la protagonista y su familia en el universo de los bricks por primera vez, combinando el encanto del programa con la diversión de la construcción. La colección incluye sets de LEGO DUPLO y LEGO 4+, cada uno pensado para distintas edades y niveles de desarrollo. Los más pequeños podrán recrear momentos entrañables con sets como Excursión a la Heladería con Bluey, que fomenta el juego de roles y la exploración de emociones, o la Casa Familiar de Bluey con Juego de Memoria, que añade un giro interactivo con desafíos para estimular la memoria. Mientras tanto, los sets 4+ ofrecen experiencias más avanzadas con escenarios como la Casa Familiar, la Excursión Familiar a la Playa, el Parque de Juegos con Chloe, y la Tea Party con Chattermax. Desde el diseño hasta los detalles incluidos en cada set, la empresa ha capturado la esencia del mundo de Bluey, integrando elementos icónicos del programa como el auto familiar Heeler, la pizza embarrada y el balancín rosa del parque. Suzy Lee Raia, de BBC Studios, destacó la importancia de esta colaboración, señalando que Bluey es la primera propiedad intelectual en desarrollarse en ambas gamas, LEGO 4+ y LEGO DUPLO, lo que refuerza su atractivo para varias generaciones de fans. Estos son los precios: – LEGO DUPLO Bluey Excursión a la Heladería con Bluey – $749 pesos – LEGO DUPLO Bluey: Casa Familiar de Bluey con Juego de Memoria – $1,799 pesos – LEGO Bluey: Casa Familiar de Bluey – $1,799 pesos – LEGO Bluey: Excursión Familiar a la Playa de Bluey – $749 pesos – LEGO Bluey: Diversión en el Parque de Juegos con Bluey y Chloe – $499 pesos – LEGO Bluey: Bluey Tea Party – $75 pesos Con esta colección, LEGO busca conectar a las familias a través del juego, permitiendo que padres e hijos compartan momentos creativos y recreando escenas memorables de la serie. Los sets estarán disponibles en minoristas selectos y en los canales oficiales a nivel global, ofreciendo una nueva manera de sumergirse en el entrañable universo de Bluey. Vía: Comunicado