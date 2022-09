Hace un par de días se reveló oficialmente Phantom Liberty, la primera gran expansión de Cyberpunk 2077. Aunque muchos se emocionaron por esta noticia, otros más se decepcionaron al darse a conocer que el DLC no llegará a PS4 y Xbox One. Sin embargo, esto no fue lo peor, ya que algunos usuarios de la consola de Microsoft ya tenían reservado este contenido, y desconocían que sucedería en este caso. Afortunadamente, CD Projekt Red ha emitido un comunicado que aclara esta duda.

Como recordarán, previo al lanzamiento de Cyberpunk 2077, estuvo a la venta el Xbox One X – Cyberpunk 1077 Limited Edition Bundle, paquete que incluía una consola edición especial, el juego digital, y una pre-orden para el primer DLC. De esta forma, CD Projekt Red ha revelado que todos aquellos que compraron esta edición, serán reembolsados.

Gracias a que la expansión es exclusiva de PS5. Xbox Series X|S y PC, será imposible redimir el DLC del Xbox One X. En su lugar, los usuarios recibirán créditos que podrán usar en la Microsoft Store. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Importante: los propietarios de una Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle recibirán un reembolso por la expansión en forma de créditos de Microsoft Store. Por favor, manténganse a la espera de más detalles sobre este procedimiento”.

Sin duda alguna, una situación en la que muchos no esperaban estar. Sin embargo, considerando que el DLC no fue algo que apartaron deliberadamente, es probable que algunos usuarios estén contentos con este cambio. En temas relacionados, el anime de Cyberpunk: Edgerunners tendrá un estreno adelantado. De igual forma, ¿habrá más DLC en un futuro?

Vía: Cyberpunk 2077