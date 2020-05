Los primeros detalles de The Elder Scrolls VI llegarán dentro de muchos años

E3 2018 fue un gran momento para ser un fan de Bethesda. Durante ese evento, The Elder Scrolls VI y Starfield fueron revelados. Sin embargo, a dos años de estos anuncios, aún no hemos tenido algún tipo de información nueva, y será mejor que no esperen detalles sobre alguna de estas entregas hasta “años a partir de ahora”, según el vicepresidente senior de Bethesda, Pete Hines.

Recientemente, Pete Hines fue cuestionado sobre cuándo podemos tener en nuestras manos The Elder Scrolls VI, a lo que el vicepresidente respondió con un tweet:

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.

