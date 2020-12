Los papeles se invierten. Ahora es Crash Bandicoot quien le rinde homenaje a Uncharted

Uno de los momentos más memorables de Uncharted 4 sucede al principio de juego. Después de una cena poco romántica, Nate y Elena deciden jugar el original Crash Bandicoot de PS1. Ahora, Toys for Bob han decido regresarle el guiño a Nauhty Dog, esto gracias a una pequeña escena en donde Crash y Coco disfrutan de la última aventura de Drake.

La cuenta oficial de Crash Bandicoot en Twitter publicó un video en donde podemos ver a Coco jugar la secuencia del campanero en Uncharted 4. A diferencia del guiño de 2016, en esta ocasión no podemos jugar esta sección, algo que es comprensible, ya que Crash Bandicoot 4 también está disponible Xbox One.

Great to see friends helping friends this Holiday Season! 😉 @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/seihSOEEZR

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) November 30, 2020