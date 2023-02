El remake de Resident Evil 4 es uno de los juegos más esperados del año. Considerando que su lanzamiento está a solo unas semanas de distancia, Capcom ha aumentado la cantidad de publicidad y material disponibles para el público. Es así que recientemente se compartió una cobertura que sorprendió a más de un fan. Sin embargo, hubo un problema que ya tiene preocupado a más de uno, y se trata de la lluvia.

Hace un par de días, Game Informer compartió un nuevo gameplay del remake de Resident Evil 4, en donde podemos ver a Leon y Ashley corriendo por la Villa al principio del juego, un momento que seguramente muchos recuerdan. Sin embargo, muchos notaron que la lluvia no se veía tan bien como el resto del juego, y se ha comparado con el trabajo que se llevó a cabo en Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta comparación, aunque está claro que la lluvia no es tan buena como a muchos les hubiera gustado:

This is how it looks in GTA Trilogy Remaster, you really think RE4 Remake looks like that? RE4 Remake is using varying degrees of rain, some shots look more intense, some don't.

I think it looks great in RE4R, the more the better, but I'm a fan of rain. 😎☔️ https://t.co/6FgHp5lsxj pic.twitter.com/zhsPB9PaJU

