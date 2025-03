El canon de Star Wars está en constante evolución, pero Lucasfilms no le tienen miedo a modificar ciertos elementos, ya sea que a los fans les guste o no. Esto recientemente sucedió con el cómic de Legacy of Vader, el cual insinuó que Darth Vader asesinó a Watto en venganza. Sin embargo, este no fue el caso.

El cómic de Legacy of Vader emocionó a más de un fan tras su revelación, puesto que nos daría la oportunidad de explorar el pasado de Darth Vader de una forma que las películas y series no han podido. Uno de estos momentos fue parte de un adelanto del segundo número, en donde se muestra al Sith asesinando a Watto, quien fue el dueño de Anakin y su madre. Sin embargo, el material completo ha revelado que este no fue el caso, e incluso se menciona que Vader ni siquiera le prestó atención a la existencia de Watto tras abandonar Tatooine.

Today it has been revealed that Watto actually isn’t fucking dead. pic.twitter.com/FWxhpUOcKw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 12, 2025

Para la sorpresa de nadie, esto no fue del agrado de los fans, quienes se sienten engañados por la dirección que Legacy of Vader está tomando, y acusan al material promocional como publicidad falsa, algo que podría traerle consecuencias legales a Lucasfilm. Junto a esto, algunos han señalado que la muerte de Watto ya ha cambiado en un par de ocasiones, puesto que originalmente fue Darth Maul quien terminó con la vida de este personaje.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver si Legacy of Vader realiza otro cambió de este estilo, o si alguna producción futura de Star Wars decide modificar el canon aún más. En temas relacionados, Natalie Portman regresaría como Padmé Amidala. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la siguiente película de Star Wars.

Vía: Newsweek