Los Days of Play 2025 de PlayStation dan inicio

De manera anual en las plataformas de PlayStation se lleva a cabo el Days of Play, celebración en la cual la marca lanza ofertas que los usuarios no tienen a lo largo del año, más cuando hablamos de juegos en formato digital, el momento ideal para añadir a la colección los mejores lanzamientos. Y esta misma semana llega la edición 2025, que no solo incluye títulos separados, sino también suscripciones a los servicios en línea de Sony.

La edición completamente digital que se llevará a cabo del 28 de mayo al 11 de junio. Esta celebración global trae consigo una serie de promociones imperdibles, nuevos juegos para PlayStation Plus y descuentos especiales en títulos destacados, todo con el objetivo de reconocer a su comunidad de jugadores.

Durante el evento, los suscriptores podrán disfrutar de rebajas de hasta un 33% en las membresías anuales. Los niveles Essential, Extra y Premium ofrecerán precios reducidos por tiempo limitado, permitiendo a los jugadores acceder a beneficios como juegos mensuales, catálogos de cientos de títulos, clásicos retro, pruebas anticipadas y juego en la nube.

A partir del 28 de mayo, se incorporarán nuevos juegos al catálogo de Plus. Entre ellos destacanNBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Bomb Rush Cyberfunk y Destiny 2: The Final Shape (La mayoría hasta el 3 de junio). También se sumarán títulos como Skull and Bones, Another Crab’s Treasure y Grand Theft Auto III. Para los nostálgicos, Myst y Riven llegarán al catálogo de clásicos para los usuarios Premium.

Como parte del acceso exclusivo, los jugadores con suscripción Premium podrán probar grandes lanzamientos como Kingdom Come Deliverance II y Sid Meier’s Civilization VII. Además, la PlayStation Store ofrecerá descuentos en juegos como Marvel’s Spider-Man 2, Astro Bot, The Last of Us Part II Remastered y LEGO Horizon Adventures, así como en una selección especial de títulos indie.

Con esto no quedan más excusas para no comprar ese juego que te hacia falta, por lo que ahora solo queda en ti hacerte con ellos.

Vía: PS Blog

Nota del autor: De momento yo estoy bien con los juegos que tengo, si comprara solo voy a seguir acumulando. Aunque hay ciertos DLC que quiero conseguir, veré si tienen descuento.