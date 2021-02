Los creadores de Yooka-Laylee revelarán su siguiente juego “pronto”

Playtonic Games es uno de los pocos estudios que actualmente ha logrado capturar la esencia de títulos como el original Banjo-Kazooie. Con dos juegos de la serie de Yooka-Laylee en las manos del público, parece que el estudio ya está listo para revelar su siguiente gran experiencia, algo que sucederá pronto.

Recientemente, la cuenta oficial de Playtonic Games en Twitter, reveló que el estudio ya se está preparando para revelar algo “pronto”.

We'd like to give our community, our friends, a giant hug 💚💜

We know you're all wondering what we have cooking, and although we can't say just yet, something will be revealed SOON.

Thank you for being patient with us 🙂

— Playtonic (@PlaytonicGames) February 8, 2021