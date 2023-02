Los audios serán transcritos en WhatsApp

A todos nos ha pasado. Estamos escuchando música, o nos encontramos en un lugar en donde es necesario guardar silencio, y nos llega un mensaje de voz por WhatsApp. Si como muchos odias que esto suceda, te dará gusto escuchar que Meta ya está trabajando en una forma de convertir los audios que recibas en esta plataforma, en texto.

De acuerdo con Wabetainfo, la compañía ya está trabajando en una forma de que el audio sea transcrito. Esto ya está disponible en una versión beta de iOS, y se espera que esté disponible para todo el público a partir de una futura actualización. Eso sí, la aplicación solicitará un permiso que detalla que el contenido se enviará a Apple para la transcripción. Sin embargo, se asegura que el contenido de la nota de voz no llega a las manos de WhatsApp, ni de Apple. En cambio, se almacena de forma local “descargando paquetes de idiomas relevantes”.

Ahora, parece que esta transcripción no será del todo perfecta, ya que habrá dos casos en donde no podrá funcionar. El primero de estos es si la aplicación no puede reconocer el audio, y la segunda es si la configuración de este proceso no coincide con el idioma del audio, aunque esto se puede arreglar fácilmente.

Por el momento no hay una fecha específica para esta actualización, pero queda claro que esto solucionará uno de los mayores problemas que los usuarios tienen. En temas relacionados, estos son los dispositivos que dejan de ser compatibles con WhatsApp.

Vía: Wabetainfo