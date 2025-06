Los anuncios más importantes de los eventos de verano de videojuegos

El fin de semana fue de mucho trabajo para el mundo de los videojuegos, dado que se llevaron a cabo los eventos tradicionales de verano que constaron de transmisiones una tras otra, empezando por el State of Play de PlayStation y culminando con la presentación de Death Stranding 2 por parte del propio Kojima Productions. Y ahora que todo terminó, muchos medios han recopilado cuáles fueron los mejores anuncios de toda la celebración, con pocos momentos en comparación a años anteriores.

Dentro de los más destacado que se puede ver es Resident Evil Requiem, Scott Pilgrim EX, Persona 4 Revival, fecha de Mina The Holllower, Ninja Gaiden, Final Fantasy VII Remake Intergrade para Xbox, entro otros que ya pudieron probar dentro de las invitaciones de los publishers. Por su parte, la consola nueva portátil de Microsoft está ayudando a que la atención se centre en la empresa en cuestión.

Aquí la lista de lo relevante:

– Out of Words

– Hollow Knight: Silksong

– Beast of Reincarnation

– Indiana Jones and The Great Circle – The Order of Giants

– Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

– Persona 4: Revival

– Keeper

– The Outer Worlds 2

– Grounded 2

– Resonance: A Plague Tale Legacy

– Ninja Gaiden 4

– Age of Mythology Retold – Heavenly Spear

– Final Fantasy VII Remake Intergrade

– Final Fantasy XVI

– Gears of War: Reloaded

– Invencible VS

– At Fate’s End

– Call of Duty: Black Ops 7

– Scott Pilgrim EX

– Marvel Tokon: Fighting Souls

– Resident Evil Requiem

– Rog Xbox Ally

– Pragmata

Definitivamente no ha sido la mejor temporada de anuncios, pero al menos se tuvieron pocas revelaciones que valieron la pena para los usuarios, y lo mejor, es que en algún momento llegarán dichos videojuegos para disfrutar a lo largo de las consolas de actual generación.

Vía: VD

Nota del autor: A mí lo que más me gustó fue lo de Marvel y Mina The Hollower, y ahora será cuestión de tiempo para que los podamos jugar.