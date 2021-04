Los 5 mejores RPG Tácticos del PSP

Todos sabemos perfectamente que el PlayStation Portable, mejor conocido como PSP, fue una consola con un catálogo de juegos verdaderamente impresionante. Cuesta trabajo pensar en algún género que no cuente con una enorme representación en la bella consola de Sony y sin lugar a dudas, los RPG son de los que más variedad presumen, al punto de que algunos de sus subgéneros, lucen múltiples entregas de todo tipo. Ejemplo de lo anterior son los llamados RPG de estrategia o tácticos, videojuegos con una forma muy peculiar que siempre nos han tenido profundamente enamorados a un sector del mercado. Si tú eres de esos, entonces te interesa conocer a los que para nosotros, son los cinco mejores interpretes en la portátil, de este fabuloso subgénero.

Metal Gear Acid

El lanzamiento de cualquier consola siempre es un momento complicado, pues es en muy buena parte, los primeros meses dictarán el destino del producto. Por supuesto, los juegos con los que se estrena cualquier hardware dedicado al gaming juegan un papel súper importante y durante el lanzamiento del PSP, tuvimos varios que vale mucho la pena destacar. Uno de ellos fue Metal Gear Acid, arriesgada propuesta de Konami y Hideo Kojima, pues si bien, los fans estaban esperando una entrega clásica de la serie de espionaje, más bien se optó por un muy interesante RPG Táctico con cartas. Al inicio, no tuvo gran aceptación, pero con el tiempo se ha venido valorando mucho más gracias a todos los logros que tiene como videojuego.

Valkyria Chronicles II y 3

A pesar de lo fabuloso y hasta revolucionario que fue el primer Valkyria Chronicles en el PS3, el mercado simplemente no supo responder. Sega sabía que tenía algo especial entre sus manos y en un giro bastante inesperado, decidió que la secuela para su increíble RPG de estrategia, llegaría de manera exclusiva para el PSP. Valkyria Chronicles II es una experiencia completa de consola casera en una portátil, contándonos una nueva y muy memorable historia con todos los valores de producción que vimos en su antecesor. Desgraciadamente, este intento tampoco funcionó del todo en lo comercial y para la tercera entrega, se determinó que solo saldría en el mercado japonés, juego también sensacional que si algún día tienes la oportunidad de probar, te recomendamos hacerlo.

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions

El primer RPG de estrategia para muchos de nosotros. Cuando la era de los gráficos en 3D apenas comenzaba y todos estábamos fascinados con lo que se podía hacer en nuestros primeros PlayStation, Square Soft apostó por llevar a su adorada serie de Final Fantasy por un nuevo camino. Así, Final Fantasy Tactics se convirtió en leyenda y varios años más tarde, se decidió que era tiempo de darle un retoque para lanzarlo de nueva cuenta. La plataforma elegida para Final Fantasy Tactics: The War of the Lions fue el PSP, versión marcadamente mejorada que incluso introducía bellísimas cinemáticas animadas. Sin duda, la mejor manera de jugar este gran clásico.

Tactics Ogre: Let Us Cling Together

Las leyendas no se hace de la nada. La creación de algo tan importante como Final Fantasy Tactics en 1997 fue gracias a que el aquel entonces Square Soft, detectó que un diseñador de nombre Yasumi Matsuno tenía un especial toque para diseñar videojuegos, esto después de haber causado sensación con un título de 1995 llamado Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Así es, el clásico de Final Fantasy derivó directamente de este fantástico juego de estrategia, el cual, para fortuna de muchos de nosotros, se volvió a lanzar para el PSP en una fabulosa versión nueva que tiene varias mejoras. Sin duda alguna, este título es un eslabón sumamente importante para historia de los RPG de estrategia y claro, de todo el medio en general.

Jeanne d’Arc

Todos sabemos perfectamente que Level-5 es un desarrollador sumamente especial por la atención al detalle que pone a cada uno de sus juegos. En caso de que no lo sepas, te contamos que los padres de Ni no Kuni tuvieron participación en el PSP con un juego sumamente interesante. Tomando como base la legendaria historia de Juana de Arco, los diseñadores japoneses crearon un RPG Táctico de fantasía muy destacado por la forman en la que fueron construidas sus mecánicas y cómo fue que desarrollaron a los múltiples personajes de su historia. Jeanne d’Arc es una de las joyas de la portátil de Sony más codiciadas entre coleccionistas, por lo que si la llegas a ver, no dudes en hacerte de ella.