Los 5 mejores juegos de Double Fine

Podríamos decir que desde su nacimiento a inicios del siglo en curso, Double Fine nunca había tenido tantos reflectores como los que presume actualmente gracias a que al final, resultó que Psychonauts 2 es una autentica obra maestra que simplemente nadie se debería de perder. Aprovechando justamente este gran momento para el estudio del siempre legendario, Tim Schafer, nos pareció interesante hacer un pequeño recorrido por su historia para presentarte los que para nosotros, son los cinco mejores juegos que han producido hasta este momento. Cada uno con una enorme personalidad que creemos, debes de checar en cuanto tengas la oportunidad. Cuéntanos ¿cuál otro crees que debería de haber entrado en nuestra lista?

Sesame Street: Once Upon a Monster

Sí, sabemos que recomendar un juego para Kinect en pleno 2021 puede ser un poco extraño, pero simplemente no podíamos pasar por alto lo que Double Fine logró en 2011 cuando decidieron trabajar con una licencia externa en un título completamente pensado para los más jóvenes de la casa. En el precioso, Sesame Street: Once Upon a Monster, podrás tomar el control de Elmo, el Monstruo Come Galletas y más personajes, en una aventura verdaderamente mágica y llena de grandes momentos que además, permitirán que los niños y los no tan niños ejerciten habilidades motoras y de paso, aprendan un par de cosas básicas sobre el mundo que nos rodea. Si de casualidad aún tienes uno de los famosos sensores de movimiento de Microsoft y claro, un viejo Xbox 360, te podemos asegurar que la mejor manera de sacarles jugo es a través de este muy bonito juego.

Brütal Legend

Es bien sabido que Tim Schafer es todo un amante del rock y del metal, además de ser uno de los amigos más cercanos de Jack Black, quien por supuesto, hasta películas ha hecho sobre este género musical que tanto apasiona. En un momento de iluminación cuando los astros se alinearon, Double Fine logró llegar a un acuerdo con EA para producir un juego que justamente le haría tributo a la cultura del metal y que de paso, tendría a Jack Black como protagonista. Así, luego de un duro proceso de desarrollo y de negociación de licencias con varias de las bandas de rock más importantes de la historia, Brütal Legend vio la luz del día en octubre de 2009, siendo estrenado en el Xbox 360, PS3 y PC. Por supuesto que el juego tienen sus asperezas y el cambio de género que se le da en el último acto no le vino bien a la experiencia, pero indudablemente es uno de los títulos con más personalidad y alma de aquella generación.

Rad

Double Fine siempre ha demostrado ser un estudio sumamente flexible que básicamente se puede mover en cualquier dirección que le parezca prudente, dejando que sus integrantes exploten de la manera que ellos quieren su propia creatividad. En 2019, dicho asunto se vio de manifiesto con un juego llamado Rad que pasó mayormente desapercibido a pesar de quienes estaban detrás de él y claro, con todo y que el propio Bandai Namco fungió como publisher de este proyecto. ¿De qué va esta propuesta? Pues básicamente estamos ante un roguelike lleno de acción con vista isométrica en el que tomamos el control de un adolescente que debe de explorar un mundo lleno de radiación para abrirse camino entre mutantes mientras él o ella, también mutan para obtener diferentes poderes. Sus bien logrados controles y sólidas mecánicas, hacen de este título una experiencia verdaderamente disfrutable.

Broken Age

A pesar de que la fundación de Double Fine siempre tuvo el objetivo de que Tim Schafer y sus asociados se pudieran mover en toda clase de direcciones, la verdad es que muchos nos moríamos por ver qué más podía hacer este legendario desarrollador con los point & click de aventura, género que lo lanzaría al estrellato cuando formaba parte del extinto LucasArts. Pues bien, nuestras plegarias fueron escuchadas luego una histórica campaña en Kickstarter que permitió que Broken Age se pudiera hacer realidad. Esta nueva versión de una filosofía de diseño mayormente extinta, fue justamente lo que todos habíamos estado esperando, presentándonos una alocada historia con dos protagonistas que poco a poco se iban entrelazando en un relato fantástico lleno de grandes momentos y de los clásicos puzzles que hacían volar tu mente cuando los intentabas resolver.

Psychonauts 1 & 2

Poco tiempo después de que Tim Schafer saliera de LucasArts para probar suerte con su propio estudio, el mundo conocía a Raz y compañía a través de Psychonauts, título de plataformas en tres dimensiones que pasó por un durísimo y muy largo proceso de desarrollo. Lamentablemente, su propio concepto resultó ser demasiado complejo para las masas y muchos lo ignoraron, sin embargo, poco a a poco se comenzó a convertir en un auténtico clásico de culto, por lo que se pedía a gritos una secuela. Echando de nueva cuenta mano del famoso crowdfounding, Double Fine anunció Psychonauts 2, juego que al igual que su antecesor, pasó por un complicado desarrollo hasta que en 2019, Microsoft compra al estudio e inyecta los recursos necesarios para terminar el proyecto. El resultado final lo vimos en este 2021 y para fortuna de todos, terminó siendo un fabuloso videojuego lleno de dedicación y pasión que nadie se debería de perder por nada.