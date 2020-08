Los 5 juegos de Xbox One mejor calificados de la historia

Las calificaciones que la crítica le coloca a los juegos, se han convertido en el centro de importantes controversias, dejando claro la enorme importancia que estos números siguen teniendo para todo el medio. Nos aproximamos peligrosamente al salto de generación, por lo que decidimos enlistar a los cinco títulos disponibles en el Xbox One, que más altos scores lucen actualmente en Metacritic. Esperamos tus comentarios al respecto.

Resident Evil 2 (93)

Desde que se mostró por primera vez, nos quedó claro que Capcom estaba yendo mucho más allá con el llamado remake de Resident Evil 2, no solo uno de los juegos más reconocidos del estudio y publisher japonés, sino en realidad, un ícono de todo el medio. Cuando finalmente fue tiempo de regresar a los zapatos de Leon Kennedy y Claire Redfield para revivir la pesadilla zombie, todos nos quedamos boquiabiertos al ver el espectacular trabajo que se había hecho no solo en el apartado audiovisual, sino en temas de control e interfaz de usuario, haciendo cambios sutiles pero que en realidad, fueron lo suficientemente importantes para hacernos sentir que estábamos frene a un juego nuevo de la serie. Evidentemente, la crítica no tardó en reconocer todo esto que te mencionamos.

Celeste (94)

Nacido de un concurso de velocidad de desarrollo y prácticamente siendo trabajado por tan solo dos personas, Celeste rápidamente se convirtió en parte de la realeza de los juegos independientes cuando finalmente se lanzó en enero de 2018. De primera instancia, la gran mayoría podría pensar que estamos frente a un platformer hecho con pixel art justo como otros cientos de juegos que existen allá afuera. Además de que desde su parte narrativa y de dirección de arte, el juego de Matt Thorson se separa por completo de otros títulos que podrían parecer similares, la forma en la que están construidos sus niveles y claro, la manera en la que se siente su control, fue lo que al final lo terminó destacando de todo lo demás. Una autentica joya que nadie se debería de perder por nada.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (95)

Siempre que Hideo Kojima lanza un nuevo juego, la polémica se hace presente y con lo que fue el estreno de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, éste factor jugó un papel sumamente importante. En medio de un autentico escándalo por los conflictos entre el desarrollador y Konami que claro, terminó en una muy comentada separación, la quinta entrega de la línea principal de Metal Gear Solid llegó a la actual generación de consolas. A pesar de que es claro que se nos entregó un producto trabajado con algo de prisas y que no fue concluido como sus desarrolladores tenían en mente, la realidad es que estamos frente a una obra muy destacada en todos los apartados y por consiguiente, la crítica decidió premiarla con calificaciones bastante altas.

Grand Theft Auto V (97)

El segundo videojuego más vendido de todos los tiempos. Luego de haber sido de los títulos que cerró el ciclo de vida de las consolas de pasada generación rompiendo todos los récords habidos y por haber de ventas, Rockstar no dudó ni un momento y decidió rápidamente colocar a su gran éxito en las nuevas plataformas. El resultado es historia, pues el juego solo tomó una mejor segunda vida que hasta la fecha lo mantiene en la cima. Por supuesto que varias mejoras fueron implementadas en esta nueva cara de Grand Theft Auto V, lo cual provocó que la crítica no dudara ni un momento en volver a reconocer todos los logros y aportaciones de este juego que sin lugar a dudas, ha quedado en la historia para siempre.

Red Dead Redemption II (97)

Muy probablemente, Grand Theft Auto V nunca dejé de vender bien, sin embargo, Rockstar sabía que no podía pasar toda la generación sin presentarnos algo nuevo. Bajo la manga tenía a la secuela de otra de sus grandes obras maestras y justo como se anticipó desde un inicio, el resultado fue algo fuera de este mundo. Red Dead Redemption II no tardó nada de tiempo en cautivar a la prensa y en cuanto salieron las reseñas, se ratificó el grandísimo juego que se nos estaba poniendo enfrente. La aventura western de los también padres de Bully, no tardó en escalar los peldaños necesarios para colocarse como el juego disponible en PS4 mejor calificado de la historia.