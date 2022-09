Los 5 anuncios más importantes del Nintendo Direct

Los últimos días han estado de auténticos locos para todos en la industria pues luego de mucho tiempo de rumores, finalmente se confirmó el esperado Nintendo Direct, evento en el cual, la compañía nos contó de sus planes a corto plazo. Por supuesto, algunas cosas ya se anticipaban, pero eso no evitó que tuviéramos ciertas sorpresas de consideración, haciendo que en más de una ocasión saltáramos de la emoción por los anuncios que se estaban dando. En caso de que te hayas perdido dicho evento o solo lo quieras revivir, te hemos preparado una lista de las que para nosotros son, las cinco noticias más importantes que se dieron a conocer. Esperamos a que nos cuentes cuál de todas ellas es tu favorita.

Revelación de Fire Emblem Engage

Después de muchos rumores e inclusive una filtración, finalmente se reveló cuál será el siguiente paso en la línea principal de esta adorada franquicia. Nintendo sabía que su Direct tenía que abrir fuerte y por ello decidió que Fire Emblem Engage era su mejor apuesta. A pesar de que muchos no están tan contentos con el nombre del juego, el simple hecho de que el JRPG táctico hecho por Intelligent Systems esté de regreso, fue suficiente. En el primer material mostrado vemos que tendremos personajes y conceptos totalmente nuevos, pero que con el uso de cierta mecánica, podemos invocar a viejos conocidos para que nos ayuden en batalla. Su estreno ha quedado pactado para el próximo 20 de enero de 2023, esto junto con una preciosa edición especial.

Revelación de Octopath Traveler II

Sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas del Nintendo Direct, uno de esos anuncios de los que básicamente sabíamos nada y que por consiguiente, nos asombró mucho ver. Sí, Square Enix ha anunciado Octopath Traveler II, secuela de aquel maravilloso RPG que llamaba la atención de todo el mundo hace unos años principalmente por su muy particular estilo visual. Sobra decir que este nuevo seguirá muy de cerca los pasos de su antecesor, solo que con personajes y una historia completamente nueva que simplemente no podemos esperar para ya jugar. Importante mencionar que el título se estará lanzando el 24 de febrero de 2023, solo que en esta ocasión, además de estar llegando al Nintendo Switch, también lo hará en el PS4, PS5 y PC.

Pikmin 4 es toda una realidad

Una verdadera alegría haber visto que Shigeru Miyamoto de pronto aparecía en el Nintendo Direct. Luego de dar algunas actualizaciones sobre los parques temáticos de Mario, justamente esperábamos que dijera algo sobre la película, sin embargo, de forma bastante extraña, el legendario creativo comenzó a hablar de Pikmin Bloom, dejando confundidos a todos, esto para cerrar con una noticia que habíamos estado esperando por un largo tiempo. Sí, Pikmin 4 es toda una realidad y a pesar de que se nos dieron pocos detalles como el hecho que habrá una nueva cámara, la verdad es que hemos quedado sumamente emocionados. Por ahora, el juego no tiene fecha exacta de estreno, pero se prometió que el próximo año lo podremos estar disfrutando.

Kirby’s Return to Dreamland llega a Switch con nueva versión

Vaya que es un buen momento para ser fan de Kirby. Nintendo y HAL están a todo lo que dan con la famosa bola rosa y en el pasado Nintendo Direct, no lo iban a dejar fuera. Casi cuando el evento estaba terminando, se anunció que Kirby’s Return to Dreamland Deluxe estará llegando al Nintendo Switch el próximo 26 de febrero de 2023. En caso de que no lo sepas, estamos frente a una versión remasterizada del título originalmente lanzado en el Wii que se terminó convirtiendo en uno de los más populares y exitosos de toda la serie. La verdad es que será un gran momento para revisitar o por qué no, jugar por primera vez este súper divertido título.

Secuela de Breath of the Wild recibe nombre y fecha

Cuando todos pensábamos que el Nintendo Direct se iría sin presencia de Zelda y que todas las redes sociales arderían en fuego, se decidió cerrar el evento con lo que habíamos estado esperando con muchas ansias: nombre oficial y nueva fecha de estreno para la llamada secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sí, ya podremos dejar decirle Breath of the Wild 2, pues finalmente sabemos que la próxima gran aventura de Link se llama The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, misma que estará llegando el 12 de mayo del próximo año. A pesar de estos dos importantes datos, sí hay que mencionar que el material mostrado en el tráiler, se sintió bastante reducido y por supuesto, nos dejó con más dudas que respuestas.