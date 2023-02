Llegaría un Switch relacionado a la película de Mario

La película de Super Mario está a nada de lanzarse en los cines, y eso ha hecho que la emoción por parte de los fanáticos crezca con cada uno de los avances y tráilers liberados en las redes sociales. Y si bien Nintendo no tiene planeado lanzar algún tipo de juego nuevo de la franquicia, parece ser que si quieren lanzar un bundle de la consola con Mario Odyssey.

Según lo que informan medios como Video Games Chronicle, se ha filtrado el lanzamiento de este supuesto paquete con un par de Joy-Con rojos así como la copia del actual juego en tres dimensiones. Por su parte, se habla que hay un elemento extra que vendría incluido en el producto, algo relacionado a la película del cual se desconoce que sea.

PREMIERE

New Release Preview

A new Nintendo Switch Bundle will be launched soon in Europe, including:

🔹A Switch console – Red (2022 version)

🔹Super Mario Odyssey Game (Digital code)

🔹Something related to upcoming #SuperMarioMovie

⌛️March 10th, 2023

💲~269€ in France pic.twitter.com/qTFUVhKXiR

— billbil-kun (@billbil_kun) February 21, 2023