Llegan ocho personajes nuevos a Dragon Ball: Sparking! Zero

Aunque ya no ha hecho tanto ruido como en los primeros meses que se puso a la venta, Dragon Ball: Sparking! Zero sigue lanzando contenido para quienes no han extinguido esa llama de disfrutar al sucesor directo de la franquicia Budokai Tenkaichi. Y dentro de todo esto, se lanzan nuevos peleadores que seguramente los usuarios querrán pagar en el formato DLC, debido a lo interesantes que son los diseños de los mismos.

Bandai Namco anunció la incorporación de ocho nuevos personajes, provenientes de la serie DAIMA. Con esta adición, el título alcanza un total de 201 luchadores jugables, consolidándose como uno de los juegos de combate con la plantilla más extensa de la franquicia. El nuevo contenido está disponible desde ya como parte del Paquete de personajes 1. Los personajes añadidos incluyen a versiones infantiles y en estado Super Saiyan de Goku (Mini) y Vegeta (Mini), así como a Glorio, Panzy y Majin Kuu, todos provenientes de Dragon Ball DAIMA. Además, quienes adquieran el paquete recibirán un nuevo atuendo para Goku (Mini), el “Technique-Changing Outfit”, que modifica su Ultimate Blast al nuevo efecto “Aura Impact”. Este DLC está incluido sin costo adicional para los jugadores que cuenten con la Edición Deluxe, Ultimate o el Pase de Temporada del juego. Desarrollado por Spike Chunsoft, Dragon Ball: Sparking! ZERO es la esperada secuela de la saga Tenkaichi, y la primera en más de 15 años. El juego destaca por su uso del motor gráfico Unreal Engine 5, que permite recrear combates con fidelidad al estilo visual del anime, además de escenarios amplios y altamente destructibles. Entre sus modos de juego se encuentran Episode Battle, para revivir momentos icónicos del anime, y Custom Battles, donde los jugadores pueden diseñar y compartir enfrentamientos personalizados. El título también cuenta con modos multijugador online, enfrentamientos en pantalla dividida y el clásico modo Torneo Mundial, permitiendo que los usuarios se desafíen en escenarios emblemáticos de la franquicia. Con esta actualización, el juego continúa expandiendo su oferta y reforzando su posición como una experiencia definitiva para los fanáticos de Dragon Ball. Está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC. Vía: BN Nota del autor: Estaría cool ver cómo funcionan estos nuevos personajes. Sin embargo, hay muchas cosas que jugar en estos momentos.