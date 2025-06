Llega el tráiler y fecha para ver Dandadan: Evil Eye

La historia da el salto a la pantalla grande con una experiencia cinematográfica imperdible para los amantes del misterio, la acción y lo paranormal. De la mano de Cinépolis +QUE CINE y el estudio japonés Science SARU, esta producción promete sumergir al público en una mezcla intensa de fenómenos inexplicables y suspenso visualmente impactante.

El evento especial, programado para iniciar el 5 de junio de 2025, incluirá un resumen de la primera temporada del anime y el estreno anticipado de los tres primeros episodios de la segunda, solamente con idioma japonés y subtítulos. Como extra exclusivo, los asistentes podrán ver contenido detrás de cámaras con el equipo creativo, incluyendo al director, que revelará detalles inéditos del proceso de producción.

La animación corre a cargo de Science SARU, reconocido por trabajos como The Colors Within y Scott Pilgrim Takes Off, bajo la codirección de Abel Gongora y Fuga Yamashiro. La música, a cargo de Kensuke Ushio (Chainsaw Man), acompaña con precisión la atmósfera tensa y sobrenatural que define a DanDaDan.

Evil Eye se proyectará en 39 ciudades de México, entre ellas Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes. La preventa ya está disponible, lo que marca una oportunidad única para los fanáticos del anime de vivir esta historia de forma anticipada y en pantalla grande. Aunque quienes están viendo la serie en español latino, deberán esperar hasta el estreno de temporada en streaming.

Vía: PN

Nota del autor: Como yo lo estoy viendo con doblaje, la verdad paso de ir al cine. Ni hablar, será una espera un tanto larga, pero quizá valga la pena.