Life is Strange: True Colors llega al Switch en diciembre

Life is Strange: True Colors debía llegar a todas las plataformas el mismo día, sin embargo, sus autores revelaron de último minuto que la versión de Switch estaría llegando más tarde de lo planeado. Ahora han confirmado que sí saldrá este año, aunque todavía no dijeron el día exacto.

An update for #NintendoSwitch players! We’re happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks – we’ll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7

— Life is Strange (@LifeIsStrange) October 20, 2021