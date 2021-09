Life is Strange Remastered Collection debía salir a finales de este mes, sin embargo, Square Enix decidió retrasarlo hasta principios de 2022. La razón, como con muchos otros juegos, se debe a la pandemia, y este tiempo adicional les dará a sus desarrolladores la oportunidad de brindarnos una experiencia mucho más completa. La buena noticia es que ya le dieron una fecha de lanzamiento en específico.

Mediante un comunicado de prensa, Square Enix anunció que esta colección remasterizada estará haciendo su debut el 1 de febrero. El paquete incluye el primer Life is Strange así como su precuela, Life is Strange: Before the Storm, con personajes y entornos mejorados, así como un nuevo sistema de iluminación y animaciones faciales.

Recuerda que si ya compraste la Ultimate Edition de Life is Strange: True Colors, entonces podrás descargar la Remastered Collection día uno sin ningún costo adicional.

Fuente: Square Enix