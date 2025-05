Le piden a Nintendo que cancele algunos juegos de la eShop

Sin duda, uno de los problemas que se han tenido con la Nintendo Switch actual es la llegada de muchos juegos a la eShop, algunos que valen la pena y otros que realmente no tienen la calidad esperada por el jugador promedio. De hecho, algunos desarrolladores se han quejado con la propia compañía japonesa, más cuando se trata de plagios descarados de ciertas franquicias populares dentro de la industria.

La comunidad japonesa se ha levantado en protesta tras descubrir una serie de títulos falsos inspirados en One Piece programados para lanzarse el 29 de mayo de 2025. La indignación surge a raíz de juegos como Pirate Anime Quest: One Boys, A Piece of Island Love y Pirate Anime Quest: One Girls Journey, A Piece of Island Love, que han sido señalados por utilizar material visual robado o modificado de la famosa saga de Eiichiro Oda.

Los usuarios han notado que estos títulos no solo se aprovechan del nombre y estética de One Piece, sino que aparentemente emplean imágenes generadas con inteligencia artificial, así como diálogos incoherentes y recursos de baja calidad. La reacción no se ha hecho esperar, y en redes sociales y foros , muchos están exigiendo a Nintendo que actúe antes de que los juegos lleguen a estar disponibles para el público.

El caso ha generado un debate sobre la calidad del control de la gran N en su tienda digital, particularmente en Japón, donde los estafadores parecen estar aprovechando los vacíos en la supervisión para lanzar productos que rozan la piratería. Aunque no es la primera vez que aparecen títulos de dudosa procedencia en la eShop, el uso de una propiedad tan reconocida como One Piece ha encendido las alarmas.

Por el momento, Nintendo no ha emitido una declaración oficial sobre estos títulos ni ha confirmado si tomará medidas antes del día de lanzamiento. Sin embargo, la presión de la comunidad sigue aumentando y muchos esperan que la compañía intervenga para evitar que estos juegos lleguen a perjudicar la imagen de la plataforma, así como proteger los derechos de los creadores originales.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: La verdad la eShop es un agujero lleno de cosas sin sentido. Esperemos que para el Switch 2 las cosas mejoren.