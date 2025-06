Las plataformas ViX y Disney+ confirman alianza en México

En nuestra actualidad las plataformas de streaming están teniendo que sacar toda la carne al asador, con el objetivo de mantener a los usuarios enganchados a su contenido, y eso se traduce a que estos últimos sigan pagando la membresía de manera mensual y hacer que todo vaya a flote. Sin embargo, pocas veces se había oído de algún tipo de alianza entre marcas, y al menos en México, dos grandes compañías están armando su propia mancuerna.

Disney Entertainment y Televisa Univision han formalizado su alianza en en nuestro país con un nuevo plan de suscripción que combina los catálogos de Disney+ y ViX en una sola plataforma. El acuerdo permitirá a los usuarios acceder a contenido exclusivo de ambas compañías desde una misma aplicación, marcando un cambio significativo en la oferta de entretenimiento digital en el país.

A partir del 9 de junio, los suscriptores de ViX Premium podrán contratar un plan ampliado que incluye Disney+ por un precio de $199 pesos al mes o $1,399 pesos al año. El acceso será directamente desde la app de ViX, similar a cómo Prime Video gestiona sus canales, aunque con una integración diferente que apunta a simplificar la experiencia del usuario.

Como parte de una promoción inicial, quienes ya tengan una suscripción activa a ViX Premium podrán disfrutar de la versión Estándar con Anuncios sin costo adicional. No se ha precisado cuánto durará esta oferta, pero se espera que funcione como incentivo para acelerar la adopción del nuevo paquete combinado.

El catálogo disponible abarcará desde telenovelas y producciones mexicanas hasta franquicias globales como Pixar, Marvel, Star Wars y ESPN. Junio será un mes clave para ambas plataformas, con eventos deportivos como la Copa Oro y las finales de la NBA en puerta, fortaleciendo la propuesta de valor de este nuevo modelo conjunto de suscripción. Así que Disney+ estará lleno de sorpresas.

Vía: XTK

Nota del autor: Yo tengo Disney pero realmente no quiero ver ViX, no hay nada que me llame la atención. Sin embargo, supongo que habrá público para apreciarlo.