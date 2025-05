Las películas más importantes que estrenarán en verano

Este 2025 es un año en el que el cine y las plataformas de streaming están tomando al mundo por completo, dado que estarán estrenando muchas cintas de gran calidad, desde cosas comerciales de la talla de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, hasta algunas más profundas como Friendship. Aquí mismo te dejamos la lista con las producciones que podrás encontrarte a lo largo de los siguientes meses, abarcando desde finales de mayo hasta el verano entero.

La temporada veraniega de 2025 llega cargada de estrenos para todos los públicos, desde épicos superhéroes hasta terror, acción y animación. Con grandes franquicias que regresan a la pantalla y nuevos proyectos que prometen sorprender, la cartelera internacional ofrecerá un amplio abanico de opciones para los amantes del arte. Ya sea que prefieras una secuela de culto, un reboot esperado o aventuras animadas, este verano tendrá algo para ti.

Aquí la lista:

2 de mayo – Thunderbolts

9 de mayo – Friendship

16 de mayo – Final Destination: Bloodlines

16 de mayo – Lilo & Stitch

23 de mayo – Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two

23 de mayo – Karate Kid: Legends

30 de mayo – Ballerina (from the world of John Wick)

6 de junio – How to Train Your Dragon

13 de junio – 28 Years Later

20 de junio – Elio

20 de junio – M3GAN 2.0

27 de junio – F1

27 de junio – Jurassic World: Rebirth

2 de julio – Superman

11 de julio – I Know What You Did Last Summer

18 de julio – Fantastic Four: The First Family

25 de julio – Happy Gilmore 2

1 de agosto – The Bad Guys 2