Las acciones de Ubisoft bajan considerablemente

Este no ha sido un buen día para Ubisoft. Hace un par de horas, un reporte financiero por parte de la compañía reveló que tres juegos sin anunciar han sido cancelados y, por sexta ocasión, Skull and Bones se ha retrasado. Junto a esto, se confirmó que Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Just Dance 2023 no tuvieron el desempeño que se esperaba. Como resultado, las acciones de la empresa francesa han caído en la bolsa.

Hace unos momentos se reveló que Ubisoft tuvo una caída del 10.5% en el Dow Jones a $4.39 dólares, acercándose a un mínimo de siete años para la compañía. Por su parte, la compañía ha señalado que “depreciará alrededor de 500 millones de euros de I+D capitalizado” en relación con esos juegos cancelados, así como varios juegos “premium y free-to-play” más que todavía están en desarrollo, además de reducir sus costos internos en 200 millones de euros durante los próximos dos años a través de la reestructuración, la venta de activos y el “desgaste natural”.

Esto quiere decir que en un futuro se llevarán a cabo una serie de despidos, aunque por el momento se desconoce qué tan grande será esta medida. De igual forma, Yves Guillemont, el CEO de Ubisoft, culpó al “empeoramiento de las condiciones económicas”, y al cambio de la industria de los juegos hacia lo que él llama “megamarcas” y “juegos como servicio eternos”.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, Ubisoft habla sobre el desempeño de Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Nota del Editor:

Un terrible día para Ubisoft. Algo que bien podría hacer la compañía es seguir un modelo similar al de Square Enix, y no solo enfocarse en títulos AAA, sino experimentar con las posibilidades de experiencias más pequeñas. Sin embargo, considerando su situación, es muy probable que esto no esté en sus mentes.

Vía: Dow Jones