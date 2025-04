Larian Studios confiesa por qué Baldur’s Gate 3 no tendrá DLC

El director del juego, Swen Vicke, ha sido claro: en su estudio no hay interés por crear contenido descargable. En una entrevista con, el desarrollador confesó que los DLC simplemente no les motivan. A pesar del éxito de su aclamado RPG, la idea de extenderlo con contenido adicional no encaja con la filosofía del equipo. “Es aburrido”, sentenció Vicke, quien explicó que ya intentaron entrar en ese negocio, pero no hubo entusiasmo entre los desarrolladores.

El enfoque ha sido mantener un equilibrio entre satisfacer al jugador y garantizar que quienes hacen los juegos disfruten lo que están creando. “Un jugador feliz, una empresa feliz, pero también es necesario tener un desarrollador feliz”, explicó, reafirmando que su equipo prefiere volcar su energía en proyectos nuevos y emocionantes, antes que seguir estirando un juego terminado solo por seguir generando contenido.

El cierre oficial al contenido de Baldur’s Gate 3 llegó con la actualización 8, bautizada como “El Parche Final”. Esta última entrega introdujo 12 subclases nuevas y otras mejoras significativas, pero marcó el punto final en la evolución del juego. Larian Studios ya había dejado entrever esto en un corto animado, donde dejaron claro que no habría más añadidos en el horizonte.

Aunque los fans podrían lamentar la ausencia de expansiones al estilo de Throne of Bhaal del segundo juego, el estudio parece más interesado en mirar hacia el futuro. Ya sea con una eventual cuarta entrega o una nueva historia dentro del universo de Dungeons & Dragons, lo cierto es que la puerta para expandir el juego se ha cerrado, al menos por ahora. Mientras tanto, nuevos jugadores pueden unirse a este proyecto de rol.

Está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: XTK