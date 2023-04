Lanzan trailer de la película de Barbie

La espera ha terminado. Warner Bros. ha lanzado el tráiler completo de la muy esperada película Barbie, dirigida por Greta Gerwig. Aunque ya habíamos tenido un avance de la película a principios de este año, este nuevo tráiler nos ofrece la mejor visión hasta ahora de lo que podemos esperar de la película y, aunque la vida en plástico parece un sueño de colores de caramelo, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen.

Puedes ver el tráiler de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling por ti mismo a continuación.

WELCOME TO BARBIE LAND, did you bring your rollerblades?🌟 @BarbieTheMovie only in theaters July 21 pic.twitter.com/bBTI17MoA5 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) April 4, 2023

En la película, después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca perfecta, Barbie se va al mundo humano en busca de la verdadera felicidad. Barbie será interpretada por Margot Robbie y Ryan Gosling será Ken. La película estará dirigida por Gerwig, con un guión de Gerwig y Noah Baumbach.

Robbie, quien se había rumoreado que estaría involucrada en el proyecto desde 2018, también producirá el proyecto a través de su banner LuckyChap. El elenco del proyecto también incluye a America Ferrera (Superstore), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Ncuti Gatwa (Doctor Who, Sex Education), Alexandra Shipp (tick, tick, …Boom!), Will Ferrell (Anchorman), Issa Rae (Insecure), Michael Cera (Superbad) y Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War).

“Barbie es una de las franquicias más icónicas del mundo y estamos emocionados por asociarnos con Warner Bros. Pictures y Margot Robbie para llevarla a la gran pantalla”, dijo Ynon Kreiz, presidente y CEO de Mattel en ese momento. “Esperamos seguir construyendo esta colaboración con Warner Bros. Pictures mientras contamos las historias de nuestras queridas marcas.

Mattel Films está encaminada para demostrar el enorme potencial de nuestro portafolio de marcas, mientras continuamos ejecutando nuestra estrategia de transformar Mattel en una empresa de juguetes impulsada por propiedad intelectual de alto rendimiento”.

“Jugar con Barbie promueve la confianza, la curiosidad y la comunicación a lo largo del viaje de descubrimiento personal de un niño”, dijo Robbie en un comunicado de prensa en el momento del anuncio. “Durante casi 60 años, Barbie ha empoderado a la infancia para imaginar roles aspiracionales que van desde princesa hasta presidente”.

Barbie se estrenará exclusivamente en los cines el 21 de julio.

Nota del editor: Ya saben amigos, esperen películas de Hot Wheels pronto, yo esperaré con ansias que hagan una del Fabuloso Fred de Ensueño.