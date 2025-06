Una de las mejoras más importantes en el Switch 2 es la eShop. La tienda no solo ahora es más personal para los usuarios, sino que ha eliminado gran parte del tiempo de espera que encontramos en la versión de su predecesor. Sin embargo, la plataforma sigue ofreciendo lanzamientos importantes y una serie de descuentos que los usuarios no se pueden perder, como es el caso de esta semana.

Esta semana es importante, puesto que RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army llega a Nintendo Switch y Switch 2 el día de hoy. Junto a esto, la eShop recibe una lista impresionante de títulos que van a estar disponibles en estas dos consolas a partir del día de hoy:

100 in 1 Game Collection – $29.99 dólares

Agarta – $11.99 dólares (disponible el 20 de junio)

Agent 07: Spy Revenge – $9.99 (disponible el 21 de junio)

Agnostiko VS – $19.99 dólares

Arisen Force: Life Devotee – $15.99 dólares (disponible el 24 de junio)

Bag Hero – $9.99 dólares

Balvour – $2.99 dólares

Bee Flowers: Save the Garden – $4.99 dólares (disponible el 24 de junio)

Blast Rush LS – $9.99 dólares

Bloom Paradise – $6.99 dólares

Cats Visiting Wild West – $3.99 dólares (disponible el 20 de junio)

CatTerror: The Abandoned House – $9.99 dólares (disponible el 21 de junio)

Chronicles of the Wolf – $19.99 dólares

Collie Call: Farm of Tomorrow – $4.99 dólares

Cornhole – $14.99 dólares

Cozy Gardener Simulator – $11.99 dólares (disponible el 24 de junio)

Cozy Grove – $5.99 dólares (disponible el 22 de junio)

Eggconsole Tritorn MSX – $6.49 dólares

Evel Knievel – $14.99 dólares

Evo-Calibre – $6.99 dólares (disponible el 25 de junio)

Fantasy of War – $2.80 dólares

Finding America: New England Collector’s Edition – $9.99 dólares

Finnigan Fox – $14.99 dólares

Flower Shop: The Complete Story – $14.99 dólares (disponible el 24 de junio)

Football Mini Stars – $2.99 dólares

Fortune’s Favor – $19.99 dólares

Gatewalkers – $24.99 dólares

Hope’s Farm 2 – $91.99 dólares (disponible el 20 de junio)

How 2 Escape: Lost Submarine – $12.99 dólares (disponible el 24 de junio)

Hungry Meem – $92.99 dólares

Kokoro Clover Sun: Prehistoric Invaders – $4.99 dólares

Korean Drone Flying Tour Yadal Dock – $1.00 dólares

Nif Nif – $19.99 dólares

Nova Hearts – $24.99 dólares

Once Upon a Puppet – $24.99 dólares (disponible el 25 de junio)

Parry Nightmare – $6-99 dólares (disponible el 25 de junio)

Pirate Trails: Tentacles and Treasures – $4.99 dólares (disponible el 20 de junio)

Poppy Playtime: Chapter 4 – $19.99 dólares (disponible el 25 de junio)

Prehistoric Gal – $4.99 dólares (disponible el 20 de junio)

Rail Route – $19.99 dólares (disponible el 20 de junio)

Real Estate Simulator: From Bum to Millionaire – $11.99 dólares (disponible el 20 de junio)

Rusty Rangers – $15.00 dólares (disponible el 21 de junio)

Sea Fantasy – $14.99 dólares

Shadowframe – $4.99 dólares

Sleepy Meadow – $5.99 dólares (disponible el 21 de junio)

The Original Moorhuhn Hunt – $6.99 dólares (disponible el 20 de junio)

Through the Nightmares – $19.99 dólares

Weko the Mask Gatherer – $21.99 dólares

Por si fuera poco, también encontramos una serie de descuentos que valen mucho la pena, llevando experiencias increíbles a las manos de más jugadores. Aquí tenemos:

Recuerda, estas son las novedades y las ofertas que estarán disponibles en la eShop del Switch y Switch 2 a lo largo de esta semana.

Vía: Nintendo