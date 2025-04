El mes de abril de 2025 ha llegado cargado de emocionantes novedades para los amantes de los videojuegos. Desde títulos muy esperados hasta sorpresas indie, las propuestas abarcan distintos géneros, plataformas y estilos. A medida que avanza la primera mitad del año, el calendario gamer empieza a calentarse, y abril se posiciona como uno de los meses más interesantes del año hasta ahora. A continuación, repasamos los lanzamientos más destacados de este mes.

Para empezar, uno de los títulos más comentados de abril es South of Midnight, una aventura de acción en tercera persona desarrollada por Compulsion Games, estudio conocido por We Happy Few. El juego nos sitúa en una versión fantástica y mágica del sur de Estados Unidos, donde encarnamos a Hazel, una joven con la habilidad de tejer magia y manipular los hilos del destino.

Ambientado en un mundo cargado de mitología y folclore sureño, el título destaca por su dirección artística única, personajes carismáticos y un enfoque narrativo profundo. El sistema de combate combina elementos mágicos y físicas con una mecánica de exploración fluida y atractiva. Es por esto que South of Midnight es un título que promete.

Está disponible desde el 8 de abril para las siguientes plataformas:

Xbox Series X;

Xbox Series S;

Windows;

Mac;

y Xbox Game Pass.

Toda esta presencia sin duda impulsará su visibilidad entre los jugadores. Por otra parte, después de una larga espera, los jugadores de PC por fin pueden disfrutar de The Last of Us Part II Remastered, la versión definitiva del aclamado título de Naughty Dog. Originalmente lanzado para PlayStation, esta nueva edición aterrizó en PC el 3 de abril de 2025, incluyendo gráficos mejorados, tiempos de carga reducidos y contenido adicional exclusivo.

Entre sus novedades se encuentran un modo de juego llamado “No Return”, que ofrece un enfoque roguelike, además de comentarios de los desarrolladores, mejoras de accesibilidad y nuevos trajes para los personajes. Esta edición permite revivir la intensa historia de Ellie y Abby en su máximo esplendor visual, aprovechando al máximo el hardware de PC.

Otros emocionantes lanzamientos

Steel Hunters es otro título que vale la pena mencionar. Desarrollado por Wargaming, se presentó como una interesante fusión entre el género battle royale y los shooters de extracción. Este título aparece en nuestro tercer lugar. Con una ambientación futurista y un fuerte enfoque en el juego en equipo, los jugadores compiten en un mapa dinámico donde la supervivencia depende tanto de la estrategia como de la precisión en combate.

Lanzado el 2 de abril para PC, el título ha recibido una recepción positiva gracias a su ritmo rápido, diseño de mapas variados y sistema de progresión. Aunque se encuentra en sus primeras semanas de vida, Steel Hunters ya ha captado la atención de la comunidad competitiva y de streamers. Esto podría darle una posición sólida en el competitivo mercado de shooters online.

Stellar Echoes: Resonance es el cuarto título de esta lista. Esta es una aventura narrativa de ciencia ficción con toques de exploración espacial y mecánicas musicales. Desarrollado por el estudio independiente Lunaris Studio, el juego invita a los jugadores a explorar mundos alienígenas a través del sonido, resolviendo acertijos y restaurando el equilibrio cósmico.

Con una estética visual inspirada en la ciencia ficción retro y una banda sonora envolvente, Stellar Echoes ofrece una experiencia inmersiva y contemplativa. Disponible desde el 12 de abril para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, este juego ha sido elogiado por su originalidad y su mensaje ambiental.

Finalmente, los fanáticos del rol japonés tienen motivos para celebrar con Re:Chronicles – Shadows of Time, un JRPG de corte clásico pero con mecánicas modernas. Con un sistema de combate por turnos dinámico, una historia ramificada y un elenco de personajes carismáticos, este título se presenta como uno de los mejores del género en lo que va del año.

Su historia gira en torno a un mundo donde los recuerdos se comercian como moneda y donde los viajeros del tiempo deben enfrentarse a las consecuencias de alterar el pasado. Lanzado el 18 de abril para Nintendo Switch, PS5 y PC, ha recibido críticas positivas tanto por su historia como por su dirección de arte anime.

Como podemos ver, abril de 2025 está siendo un mes excepcional para la industria del videojuego, con lanzamientos para todos los gustos y plataformas. Desde propuestas independientes hasta producciones de alto presupuesto, la variedad de géneros y estilos garantiza que cada jugador encuentre algo que le interese.