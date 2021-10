La semana pasada se reveló el peso que tendría la GTA: The Trilogy – The Definitive Edition en el Nintendo Switch, sin embargo, aquellos usuarios que opten por adquirir la versión física también tendrán que descargar una porción del juego en la consola híbrida.

El juego ya se encuentra disponible para su precompra en diferentes portales de Estados Unidos, y como consecuencia, pudimos echarle un vistazo a su caja de Switch, la cual confirma que será necesario descargar datos adicionales.

Todavía no sabemos cuántos datos adicionales deberemos descargar pero tal vez vaya a ser un poco más de la mitad del tamaño completo, es decir, alrededor de 14GB.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition debutará el próximo 11 de noviembre en formato digital y en formato físico el 7 de diciembre.

Nota del editor: Lo mismo sucedió con L.A. Noire en Switch, así que no debería sorprendernos que Rockstar hiciera lo mismo para esta trilogía remasterizada. Debido a su escala y tamaño, también era de esperarse que la versión física no incluirá todo el juego, pero esperemos que no debamos descargar mucho.

Via: Twitter