La tercera temporada del anime de Castlevania llegará a Netflix en marzo 2020

Después de muchos rumores y pequeñas insinuaciones, el anime de Castlevania estrenará su tercera temporada el próximo 5 de marzo de 2020. Por el momento se desconocen los detalles de esta nueva iteración de las aventuras de Trevor Belmont y sus acompañantes, pero introducirá nuevos villanos y una narrativa llena de misterios.

Acompañado de este anuncio, Netflix ha compartido una imagen con nuevos y viejos personajes, los cuales veremos en la tercera temporada. Debido a que las primeras dos temporadas del anime se basaban en Castlevania III: Dracula’s Curse, es muy seguro que la nueva temporada tenga elementos de Castlevania: Curse of Darkness.

.@Castlevania is back on March 5th, and there’s more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8

— NX (@NXOnNetflix) February 4, 2020