La tercera temporada de The Mandalorian comenzará sus filmaciones a finales de 2020

La segunda temporada de The Mandalorian aún no llega a Disney+, pero ya han comenzado a surgir reportes en donde se menciona que la preproducción de la tercera parte ya casi ha terminado, y las filmaciones podrían comenzar a finales de 2020. Esta información proviene de Jon Favreau, productor y director de la serie.

Por el momento no hay más información al respecto. De igual forma, Pedro Pascal, quien le da vida al Mandalorian, actualmente está trabajando en la película The Unbearable Weight of Massive Talent, así que es muy posible que lo que comience a filmarse a finales de año sean tomas generales y algunas escenas que no incluyen al actor principal.

Sin duda alguna, esta información es una gran sorpresa. En un año en donde todas las producciones de series y películas se enfrenta a varios problemas causados por el COVID-19, la tecnología de Unreal que se usa en The Mandalorian posiciona a Disney a la cabeza de este mercado. Esto fue lo que comentó Favreau en una plática con Variety:

“Estamos en situaciones muy pequeñas y, a menudo, tenemos muchos personajes con máscaras. Y también tenemos mucho trabajo digital que aumenta las cosas. Así que somos un programa que probablemente esté bien equipado para ser flexible en función de los protocolos que están surgiendo en torno al reinicio del trabajo”.

Durante su entrevista, el productor también mencionó que existe la posibilidad de ver a los personajes de The Mandalorian dar el salto a la pantalla grande, y comentó:

“Pero definitivamente estamos abiertos a eso, y estamos emocionados de ver a dónde nos lleva la historia y tener esa flexibilidad, porque ahora no hay un libro de reglas”.

La segunda temporada de The Mandalorian llegará a Disney+ el próximo 30 de octubre. Recuerda que esta plataforma de streaming estará disponible en México a partir del 17 de noviembre. En temas relacionados, se ha filtrado el primer vistazo a Ahsoka Tano en la serie.

Vía: Variety