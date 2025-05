La tercera temporada de The Last of Us ya tendría posible fecha de estreno

El domingo pasado se lanzó el último capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, serie que ha atrapado a todo tipo de público, ya sea a quienes conocen a perfección la franquicia y les gusta mucho, o a la gente que simplemente le llamó la atención por tener a Pedro Pascal en el cast. Y ahora que ya no tenemos más episodios, muchos seguramente ya se están preguntando cuánto tiempo faltará para ver de regreso a tan peculiares personajes.

Como se sabe, la serie ya tiene luz verde para la tercera temporada, anunciada incluso antes del estreno de la segunda entrega. La confianza de HBO en la producción liderada por Neil Druckmann y Craig Mazin es total, y ambos creadores ya trabajan activamente en los guiones de los nuevos episodios, mientras continúan promocionando la temporada actualmente en emisión.

Para fecha debemos considerar que entre la primera y segunda temporada pasaron más de dos años, en gran parte debido a la huelga de actores y guionistas en 2023. Ahora, con un panorama más estable, HBO busca reducir esos tiempos, aunque todo indica que el regreso de la serie no se dará antes de finales de 2026, siendo incluso más probable un estreno durante el primer tercio de 2027.

El reparto principal se mantiene y los responsables de la serie habrían planificado parte de la estructura de esta tercera tanda desde la etapa de desarrollo de la segunda. Según se ha revelado, la nueva temporada explorará una narrativa conocida por los jugadores, pero vista desde una perspectiva diferente, lo que permitirá expandir el universo sin repetir la fórmula.

También se debe considerar, que la tercera temporada estará centrada en la historia de Abby, personaje que será interpretado por Kaitlyn Dever. Este enfoque responde a una decisión creativa de Druckmann y Mazin, quienes optaron por reservar esta trama para una temporada completa. La elección ha generado altas expectativas entre los seguidores de The Last of Us, que llevaban tiempo esperando ver desarrollada esta parte clave del videojuego.

Recuerda que ya puedes ver las temporadas 1 y 2 en Max.

Vía: HT

Nota del autor: Yo me quedé en cliffhanger, espero que no se tarde tanto, pero siendo sinceros, eso sería un milagro. Lo bueno es que hay mucho contenido por ver mientras esperamos.