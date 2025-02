La temporada dos de The Walking Dead: Dead City ya tiene fecha

En caso de que algunos aficionados no sepan, The Walking Dead no ha terminado en formato de serie, dado que hace no tantos meses lanzaron la primera temporada de Dead City, la cual es un spinoff que nos explica la desaparición de ciertos personajes de la original que se daban por fallecidos. Y ahora, la segunda oleada de episodios está a la vuelta de la esquina, por lo que los fans seguramente estarán emocionados.

Durante un evento especial, se reveló la fecha de estreno de la segunda temporada, programada para el 4 de mayo de 2025. En el sitio, se mostró un clip exclusivo junto con una entrevista a Scott Gimple, director de contenido del universo The Walking Dead, y a los actores Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, quienes interpretan a Maggie y Negan, respectivamente.

Cohan explicó que Maggie enfrentará desafíos tanto familiares como de supervivencia en esta nueva entrega. La tensión con su hijo adolescente sigue presente, y ahora debe cuidar también de Ginny, una joven en una situación similar. Estas dinámicas personales se desarrollarán en medio del constante peligro del mundo apocalíptico, donde encontrar alimento y seguridad sigue siendo una lucha diaria.

Aquí lo puedes ver:

Por su parte, Morgan habló sobre el complicado escenario en el que se encuentra Negan al inicio de la temporada. Su personaje está bajo el control de The Dama y The Croat, lo que lo coloca en una situación desfavorable. Sin embargo, fiel a su estilo, buscará revertir la situación para recuperar el control, aunque esta vez parece estar enfrentando mayores dificultades que nunca.

Scott Gimple adelantó que la temporada 2 no tendrá un solo antagonista central, sino que el conflicto será más dinámico y político. La jerarquía de poder cambiará constantemente, lo que añadirá una capa adicional de complejidad a la trama. Con esta nueva dirección, The Walking Dead: Dead City promete una entrega llena de tensión, acción y estrategias de supervivencia en un mundo cada vez más caótico.

Recuerda que en Estados Unidos llegará a las cadenas de televisión y en México será en streaming, MAX para ser más concretos.

Vía: IGN