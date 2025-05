La temporada 3 de The Last of Us no se centrará en Ellie

Parece broma, pero estamos a pocos días de que finalmente se estrene el episodio de final de temporada de The Last of Us, con episodios que se centraron en la historia del segundo juego y que no está de más decir, hubo cambios que muchos fans consideraron para bien. Y ahora que el show terminará por segunda ocasión, se ha revelado quien va tomar las riendas del show en cuanto a papeles estelares, y al parecer, Ellie (Bella Ramsey) quedará de lado.

La tercera temporada promete un giro decisivo al centrar su narrativa en Abby, personaje que hasta ahora había permanecido parcialmente en las sombras, ya que solo salió en dos episodios. Catherine O’Hara, quien interpreta a Gail en la serie, dejó entrever en una entrevista reciente que la historia de la nueva chica cobrará mayor protagonismo en la próxima entrega, generando expectativas y polémica entre los seguidores.

Aunque en la segunda temporada Abby apenas ha tenido espacio en pantalla, su rol es crucial dentro del arco narrativo del videojuego The Last of Us Part II, donde comete el acto que marcará el rumbo emocional de Ellie. Este suceso no solo transforma por completo el carácter de la protagonista, sino que también sitúa a la rival como una figura clave que divide al fandom.

La adaptación televisiva ha optado por estructurar la historia con una visión más pausada, alejándose de una representación lineal del videojuego. Esta decisión ha permitido construir con mayor detalle las motivaciones y heridas de sus personajes, y en este contexto, dar a Abby su propia temporada podría abrir la puerta a un desarrollo mucho más profundo y empático de su figura, más allá de su papel como antagonista.

Como era de esperarse, las declaraciones de O’Hara han encendido el debate en redes sociales: algunos espectadores no están dispuestos a revivir la controversia que el personaje provocó en el juego, mientras que otros consideran que la serie tiene ahora la oportunidad de redimir a Abby y mostrar los matices que la convirtieron en uno de los personajes más discutidos de la saga.

La temporada 3 se espera empiece a rodarse en 2026.

Vía: BB

Nota del autor: Era obvio que esto iba a pesar, pero si es cierto, entonces el capítulo final se va a sentir apresurado, al menos que dure como dos horas, lo cual dudo.