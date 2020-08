El día de hoy se ha revelado que Trollhunters: Rise of the Titans, la siguiente película de Guillermo del Toro, llegará a Netflix en 2021. Esta cinta forma parte del universo Tales of Arcadia, el cual está compuesto de Trollhunters, 3Below y Wizard, con la tercera serie, Wizards, debutando hoy en Netflix.

Aunque la producción de Trollhunters: Rise of the Titans aún no comienza, del Toro asegura que este será el último capítulo en la saga de Tales of Arcadia, la cual creó en 2016 con el apoyo de Netflix y DreamWorks. Esto fue lo que comentó el cineasta mexicano:

“El equipo Trollhunters se comprometió, hace aproximadamente una década, a intentar superar los límites de la animación CGI en 3D creada para televisión. Tomamos decisiones desde el primer momento con respecto a cada activo y cada decisión audiovisual. Esbozamos una vasta trilogía de mitología y personajes interconectados que siempre deseamos que culminara con una reunión masiva de ‘estrellas’”.

La película será dirigida por Johane Matte, Franisco Ruiz Velasco y Andrew L. Schmidt, y estará escrita por Marc Guggenheim, Dan Hageman y Kevin Hageman. Guillermo del Toro es el productor de la película, junto con Guggenheim, Chad Hammes, Dan Hageman y Kevin Hageman.

Vía: Variety