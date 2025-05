La serie de The Last of Us tuvo baja audiencia

La segunda temporada de The Last of Us tuvo una recepción mixta. No solo las opiniones del público no fueron tan buenas como lo visto en la primera temporada, sino que el número de vistas para el final estuvo por debajo de lo esperado, y representó una caída de usuarios de casi un tercio de lo que vimos al iniciar la más reciente aventura de Ellie.

De acuerdo con Variety, el final de la segunda temporada de The Last of Us tuvo solo 3.7 millones de espectadores, lo cual representa una caída del 30% en comparación con los 5.3 millones de vistas durante el estreno de la más reciente temporada. Sin embargo, no todas son malas noticias, puesto que el número general de vistas va en aumento.

Durante la primera temporada, cada capítulo de The Last of Us tuvo un promedio de 32 millones de visitas durante sus primeros 90 días. Ahora, en el caso de la segunda temporada, actualmente el estándar son de 37 de millones de vistas para cada capítulo, y aún no cruzamos la marca de los 90 días. Esto también significa que el último capítulo probablemente tendrá un mejor desempeño conforme pase el tiempo.

Si bien la opinión pública no ha sido la mejor, los números no mienten, y queda claro que la segunda temporada de The Last of Us ha llamado la atención de todos los que cuentan con una suscripción a HBO y a Max. Lo interesante será ver si estos números se mantienen durante la tercera temporada. En temas relacionados, te explicamos el final de la segunda temporada. De igual forma, resuelve una de las más grandes dudas de la serie.

Vía: Variety