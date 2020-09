¡La segunda temporada de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno!

The Mandalorian es una de las mejores series en Disney+ y, para muchos, es la única razón para pagar una suscripción a esta plataforma. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la segunda temporada de esta historia en una galaxia muy, muy lejana estará disponible a finales del próximo mes de octubre.

Por medio de un pequeño tweet, la cuenta oficial de Disney+ reveló que la segunda temporada de The Mandalorian estará disponible a partir del próximo 30 de octubre de 2020. Sin embargo, actualmente no tenemos un tráiler oficial que nos muestren un poco más sobre lo qué podemos esperar en un futuro.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/HFQSGipZAq

— Disney+ (@disneyplus) September 2, 2020