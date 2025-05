En lo que sonará como un déjà vu para muchos, la segunda temporada de The Last of Us sufre del infame review bombing. Así es, la controversial historia de venganza de Ellie vuelve a ser el centro de atención por la forma en la que el público no está reaccionando positivamente a este material, solo que en esta ocasión estamos hablando de una serie, y no un videojuego.

En estos momentos, la segunda temporada de The Last of Us cuenta con una recepción del 48% en Rotten Tomatoes por parte del público en general, un gran contraste en comparación del 95% que le ha otorgado la crítica. Con más de 2,500 opiniones, la mayoría apunta a que esta adaptación no es tan buena como la primera temporada, y los cambios están afectando la historia. Esto fue lo que comentó un usuario:

“Aburrida. Mala. Nada interesante. Es muy aburrida. No es una película, es basura con efectos especiales caros y peleas con ayuda de ayuda”.

Otro agregó:

“Vine aquí solo para decir cuánto me encantó la primera temporada y que no me convence la segunda. Quizás no sea culpa de la serie, sino del juego. Pero aun así es una lástima”.

Esto no es nuevo, es algo que ya hemos visto en el pasado. The Last of Us Part II tuvo el mismo desempeño con la opinión del público en el 2020, con muchos criticando la historia y la caracterización de sus personajes. Ahora, cinco años más tarde, estos comentarios están de regreso, pero aún no sabemos si la recepción está justificada.

The Last of Us Part II es un juego de 20 horas, el cual se adaptará en tres temporadas. Para bien o para mal, la segunda temporada no tendrá un final, por lo que será muy difícil determinar si el camino que HBO ha tomado con esta adaptación es el correcto. En temas relacionados, esta es la razón por la cual la serie no es tan violenta. De igual forma, Pedro Pascal reacciona a su escena en la segunda temporada.

Nota del Autor:

Sí, la segunda temporada no es perfecta, y algunos de sus cambios son extraños, pero hay que considerar que aún no sabemos cómo terminará esto. En el mejor de los casos, todos los cambios nos llevaron a algo espectacular, esa sigue siendo una posibilidad, y tendremos que esperar mucho para ver si este es el caso o no.

Vía: Rotten Tomatoes