La revista de Game Informer está de vuelta

Después de más de medio año fuera de circulación, la marca está de vuelta. La querida revista de videojuegos ha sido adquirida por Gunzilla Games, el estudio del cineasta Neill Blomkamp, y con ello, su equipo editorial ha sido restablecido por completo. La noticia fue confirmada por Matt Miller, editor en jefe, quien aseguró que la nueva administración respetará la independencia editorial de la publicación.

Gunzilla Games es conocido por desarrollar Off the Grid, un shooter de extracción gratuito que actualmente se encuentra en acceso anticipado. Además, la empresa impulsa GunZ, un ecosistema blockchain diseñado para economías comunitarias en juegos AAA. Con Blomkamp como director creativo y cofundador, el estudio busca expandir su presencia en la industria, y la adquisición de Game Informer forma parte de su estrategia para consolidarse en el mundo del periodismo.

Game Informer is back! The entire team is returning and we can't wait to reconnect. Come join us to celebrate the best in games, the people who make games, and the people who play games from around the world.

Learn more: https://t.co/oRgjZW1zfF pic.twitter.com/4nCNqzv2pX

— Game Informer (@gameinformer) March 25, 2025