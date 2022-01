La producción del Xbox One terminó en 2020

El día de ayer se dio a conocer que Sony tiene la intención de producir un millón de PS4 a lo largo de este año, esto como una forma de combatir la escasez de PS5. De esta forma, uno podría llegar a pensar que Microsoft tendría planes de hacer lo mismo. Sin embargo, un nuevo reporte no solo indica que este no es el caso, sino que la producción del Xbox One terminó a finales de 2020.

De acuerdo con un reporte por parte de The Verge, Microsoft concluyó la producción de la familia de Xbox One a finales de 2020, justo después del lanzamiento del Series X|S. Previa a la llegada de estas nuevas consolas, el Xbox One X y One S digital fueron descontinuados, y a finales de ese año la versión normal One S sufrió el mismo destino. Esto significa que las tiendas han vendido las unidades restantes de su inventario desde entonces. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One a finales de 2020”.

Si bien Microsoft también se ha visto afectado por la escasez de chips, esto no parece estar al nivel de Sony, y actualmente es más sencillo encontrar un Xbox Series S en comparación con un PS5. Aunque por el momento no hay números oficiales, esto seguramente le ha dado una buena posición al Series X|S en diferentes mercados.

Nota del Editor:

Xbox necesita ser un poco más transparente con este tipo de cosas. Junto a esto, recordemos que la compañía no comparte datos oficiales relacionados con el número de ventas y usuarios de Game Pass, información que uno pensaría sería publicado considerando su éxito.

Vía: The Verge