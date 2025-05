La producción de Constantine 2 está en problemas

La esperada secuela de Constantine enfrenta obstáculos creativos que podrían complicar su realización. Aunque el proyecto ha sido considerado prioritario por Warner Bros. desde 2023, recientes declaraciones de Peter Stormare, Lucifer en la película original de 2005, revelan que el desarrollo se ha estancado por diferencias en la visión creativa entre el estudio y Keanu Reeves.

Según Stormare, Reeves no está conforme con los guiones escritos hasta ahora, ya que se enfocan demasiado en escenas de acción y efectos grandilocuentes. “Keanu no está contento con lo que llega desde los estudios. Esta película es espiritual, es sobre demonios y personas comunes. No hace falta convertirla en una película de Marvel”, afirmó el actor. Reeves buscaría mantener el tono realista y oscuro que hizo de Constantine una cinta de culto.

El enfoque actual del estudio incluiría tiroteos, peleas coreografiadas y acrobacias con arneses, lo cual dista mucho de la propuesta que Reeves apoyaría para reinterpretar al personaje. “Ya hice John Wick. No quiero repetir eso con Constantine”, habría dicho el actor, según su colega sueco. El temor de los involucrados es que la esencia del personaje y de la historia se diluya en favor del espectáculo visual.

Los primeros borradores del guion comenzaron a circular a finales de 2024, pero incluso el productor Lorenzo di Bonaventura confesó que dudaba en leerlos por temor a decepcionarse. Aunque Constantine 2 aún no está descartada, la falta de consenso creativo podría seguir aplazando su desarrollo, dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

Habrá que esperar por novedades en algunos días más.

Vía: HT

Nota del autor: No soy realmente fan de la película original, por lo que yo no la espero. Aunque los más aguerridos quizá la han querido desde hace años.