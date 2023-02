¿Ya te olvidaste de Mario + Rabbis: Sparks of Hope? Esperemos que no. Pese a que las ventas del juego no lograron alcanzar las expectativas de Ubisoft, los desarrolladores aún tienen planeado contenido adicional para este juego, y la primera ola de DLC estará disponible la siguiente semana.

Por medio de sus cuentas oficiales, Ubisoft confirmó que Tower of Doooom, el primer DLC para Mario + Rabbids: Sparks of Hope, estará disponible el próximo 2 de marzo. Aunque no hay muchos detalles, parece que esta será una torre de combate, con nuevos enemigos y retos.

Este es solo el primer contenido adicional planeado para Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Si compraste la Gold Edition, o adquiriste el pase de temporada por $30 dólares, tendrás acceso a más contenido en un futuro. No hay que olvidar que una expansión enfocada en Rayman también está planeada.

Recuerda, Tower of Doooom llegará a Mario + Rabbids: Sparks of Hope el próximo 2 de marzo de 2023 a Nintendo Switch. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el DLC para este juego aquí. De igual forma, Ubisoft habla sobre el desempeño del título.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope vale mucho la pena. Es un juego sumamente divertido, con un buen balance de dificultad. Hay mucho por hacer, y no puedo esperar para regresar a este universo con su próxima expansión, y el contenido que veremos en un futuro.

