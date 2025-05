La portátil de PlayStation llegaría hasta el 2028

Desde hace tiempo hemos escuchado varios rumores sobre una nueva consola portátil de PlayStation. Ahora, nueva información no solo ha revelado el tipo de chip que usaría este hardware, sino que también ha mencionado cuándo es que podremos conseguir esta plataforma, y aún faltan un par de años para que esto suceda.

De acuerdo con el insider conocido como Jukanlosreve, la nueva portátil de Sony, la cual lleva el nombre clave de “Jupiter”, sería un “proyecto SoC para juegos de bajo consumo”. La consola usaría un chip basado en el nodo SF2P (2 nm) de Samsung Foundry, y ofrecería un mejor rendimiento y eficiencia energética que el antiguo nodo SF3P.

