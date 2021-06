La película live-action de Nightwing, anunciada originalmente en 2017, todavía no ha sido cancelada

Por allá de 2017, el cineasta Chris McKay anunció que había planes de lanzar una película live-action de Nightwing que formaría parte del DCEU. Desde ese entonces no hemos sabido casi nada del proyecto, pero su director afirmó que todavía no ha sido cancelada, simplemente que las prioridades de Warner Bros. han cambiado hacia otras cosas. Pero el plan de lanzar este filme sigue en pie.

McKay recientemente platicó con The Bear Cave sobre Nightwing, y explicó por qué no hemos sabido nada de él:

“Nadie me ha dicho que no vamos a hacer esa película. Es solo que en estos momentos Warner Bros. tiene otras prioridades. Obviamente muchos de sus planes cambian una y otra vez. Han hecho muchas cosas últimamente, y cuando yo les propuse la idea de Nightwing, ellos se encontraban en proceso de hacer The Batman con Matt Reeves.”