Vivimos en un mundo en donde las grandes producciones de Hollywood requieren de muchos efectos especiales, algo que se deja para la post-producción. En el mejor de los casos, este proceso termina semanas antes del estreno de una cinta, pero también hay casos en donde, a días de su estreno, el equipo sigue trabajando en los efectos especiales. De esta forma, resalta el hecho de que Superman ya está lista para llegar a los cines.

A un mes de su estreno, James Gunn ha revelado que Superman está 100% lista para llegar a las salas de cine, puesto que él y el resto del equipo de post-produccion han concluido su labor al revisar cada escena y pulir los efectos especiales. Esto fue lo que comentó al respecto:

Our last visual effect shot has been finished and dropped into #Superman. We are now 100% done. Thanks to all my collaborators!

It has been a joy.

And for the rest of you – I can’t wait for you to see the movie July 11. pic.twitter.com/OG39Cqkx2q

— James Gunn (@JamesGunn) June 6, 2025