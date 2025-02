La película de Superman sufre de regrabaciones

Considerando que Superman llegará a los cines en julio de este año, muchos podrían pensar que la película ya está más que lista en estos momentos. Sin embargo, James Gunn, su director, ha confirmado que el equipo ha tenido que volver a filmar ciertas escenas, con el objetivo de pulir algunas de las secuencias de acción que veremos en el cine.

Por medio de una entrevista con The Nerds of Color, Gunn confirmó que su equipo actualmente está en proceso de regrabar algunas escenas que no quedaron tan bien como el director esperaba. Esta es una práctica que no es de su agrado, pero también entiende que esto es necesario para asegurar la mejor experiencia posible para el público. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hemos realizado proyecciones reales y completas. Estamos repasando cosas constantemente, editando y haciendo pequeños cambios. Y podríamos volver a filmar un par de cosas pequeñas. Hacerlo con mi fotografía es muy difícil, porque es como si estuviera en contra de eso. Porque, ya sabes, no quieres tener que volver a grabar. Es un dolor de cabeza. Pero a medida que ha pasado el tiempo y he hecho más películas, realmente me gusta poder decir: ‘¿Sabes qué? Desearía tener una toma con un puño golpeando esto’. Y eso se consigue volviendo al set. Así que no sería nada importante, excepto por ese tipo de cosas”.

Ahora, esto no significa que en las regrabaciones cambien por completo la dirección de la película, como sucede ocasionalmente con el trabajo de Marvel Studios. El director utilizará esta nueva oportunidad para pulir algunos aspectos que no resultaron salir como él lo deseaba. De igual forma, esta es una práctica común en Hollywood, especialmente en proyectos de acción, en donde muchas ideas no son implementadas en forma hasta la edición, en donde el equipo nota algún error que necesitan corregir.

Afortunadamente, esto no afecta al estreno de la película, y aún se espera que Superman llegue a los cines el 11 de julio de 2025. En temas relacionados, presentan nuevas imágenes de la película. De igual forma, el avance más reciente de la cinta causa controversia.

