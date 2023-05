La película de Mario ya tiene fecha en formato digital

Es un hecho que la película de Super Mario Bros. llegó a romper los esquemas del cine popular, pues desde su estreno en los cines se ha convertido en todo un éxito de recaudar fondos. Eso mismo ha hecho a los seguidores el preguntarse cuándo se va a lanzar en formato casero, dado que quieren revisar está animación de Illumination Studios cuadro por cuadro.

Afortunadamente la espera no va a ser larga, puesto que se ha confirmado que este 15 mayo en punto de las 10:00 PM (México), se podrá adquirir esta cinta, al menos en formato digital. Lo mejor, es que hay varias plataformas digitales, las cuales incluyen a Amazon, iTunes, Microsoft Store y Vudu. En Estados Unidos tendrá un precio de $30 dólares.

The Super Mario Bros. Movie (4K UHD Digital) is $29.99 (release tonight at 9 PM PT. Movies Anywhere eligible):

Amazon Video https://t.co/4Uqv1ymsRV

iTunes https://t.co/mGBEJ9zvkq

MS Store https://t.co/snwRfXcL3v

Vudu https://t.co/hak89JQaUK pic.twitter.com/N70CRWH4yA

— Wario64 (@Wario64) May 15, 2023