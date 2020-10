La nueva actualización de Fortnite reduce el tamaño del juego en PC

El parche 14.40 de Fortnite ya está disponible, y es uno muy importante. Además de traer de regreso Fortnitemares, el evento temático de Halloween, la actualización también reduce el tamaño del juego de manera sustancial, ya que el battle royale ahora llega a pesar tan solo 30 GB en PC.

De acuerdo con la cuenta oficial del juego, el parche pesa alrededor de 27 GB, pero reduce el espacio que ocupa el juego en tu memoria. Se ha llegado a mencionar que Fortnite puede pesar hasta más de 90 GB en PC, pero esta actualización lo disminuye a 30 GB. Esto es lo que menciona el comunicado:

Please note the patch size will be larger than normal on PC (approx. 27 GB). This is to make optimizations on PC resulting in a massively reduced Fortnite file size (over 60 GB smaller), smaller downloads for future patches, and improved loading performance.

— Fortnite Status (@FortniteStatus) October 20, 2020