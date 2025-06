La mejor manera de conseguir monedas en Mario Kart World

Todo poseedor de Nintendo Switch 2 en estos momentos está enfocado en un solo juego, Mario Kart World, nuevo título de la saga que cuenta con muchos corredores nuevos, así como algunos vehículos que nadie conocía, por lo que los jugadores quieren conseguirlos al completo. Sin embargo, no es fácil, ya que se deben conseguir un enorme número de monedas para cumplir la misión, y afortunadamente, hay quienes ya descubrieron cómo cumplir con la tarea de manera más amena.

Los jugadores han descubierto un método sorprendentemente simple para acumular monedas dentro del juego, lo que les permite desbloquear vehículos más rápido de lo habitual. Dado que cada 100 monedas recolectadas otorgan un nuevo kart, con un total de 3,000 monedas serán necesarias para conseguir todos, y así muchos están buscando formas de acelerar este proceso.

El truco consiste en entrar al Modo Libre, y buscar un vehículo especial que recorre el mundo lanzando monedas constantemente. Una vez localizado, basta con seguirlo durante un tiempo para recolectar una buena cantidad sin necesidad de competir en carreras tradicionales.

A Mario Kart World fan over at Reddit unlocked every vehicle by following this car in free roam mode.

Every 100 coins unlocks a new vehicle. You'll need a total of 3k coins. pic.twitter.com/lPYs7da9ol

— Kābī (@KirPinkFury) June 9, 2025